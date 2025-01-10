Клуб редакторов | Чистая вода в Минске | Новая доктрина Трампа | "Хромые утки" большой политики 10.01.2025

Как проект по обеспечению минчан артезианской водой изменит качество жизни? Эксперты и гости "Клуба редакторов" в новом выпуске обсуждают, как Беларусь справляется с проблемами загрязнения и какие шаги предпринимаются для улучшения окружающей среды. Также в выпуске: - Как отставка Джастина Трюдо повлияет на политическую ситуацию в Канаде и за ее пределами? - Планы Трампа на будущее США - Макрон обвинил Маска во вмешательстве в выборы Германии