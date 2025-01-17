Клуб редакторов | Инаугурация Трампа изменит мир?| Пятилетка качества | Демократия - это цензура? 17.01.2025

Три дня до инаугурации Трампа, какие изменения ждут США и весь мир? Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсудили все самые горячие новости ходящей недели. - Знак качества жизни: какие задачи ставят перед собой белорусы на ближайшие пять лет? - Почему глобальный Юг - это выгодно? Какой будет стратегия Беларуси в ШОС и БРИКС? - Facebook отказывается от тотальной цензуры?