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Клуб редакторов | Интервью Лукашенко | Скандал Трампа и Зеленского | Кто зарабатывает на войне?
07.03.2025
Интервью Президента: в чем особенность западной интернет-аудитории, которая услышала слова белорусского лидера? Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают самые важные события недели. - Кто и как делает бизнес на войне? - Какие политики будут строить новый мир? - Почему переговорная площадка в Минске снова в центре внимания? Кроме того, есть ли в Беларуси редкоземельные металлы? И что, кроме минеральных ресурсов, можно найти в земле украинского приграничья?
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Клуб редакторов | Интервью Лукашенко | Скандал Трампа и Зеленского | Кто зарабатывает на войне?07.03.2025
Клуб редакторов | Интервью Лукашенко | Сколько стоит Украина? | Беларуси за столом переговоров?28.02.2025
Клуб редакторов | Логика Трампа | Переговоры России и США | Судьба Украины | Цена свободы слова21.02.2025
Клуб редакторов | Переговоры Путина и Трампа | Когда мир в Украине? | Евросоюз в панике14.02.2025
Клуб редакторов | Как USAID отмывал деньги | Что останется от Украины | Как врут западные СМИ07.02.2025
Клуб редакторов | Реакция Запада на выборы в Беларуси | Почему белорусы голосовали за Лукашенко?31.01.2025
Клуб редакторов | Выборы в Беларуси: что говорят на Западе?| Сможет ли Трамп исполнить свои обещания25.01.2025
Клуб редакторов | Инаугурация Трампа изменит мир?| Пятилетка качества | Демократия - это цензура?17.01.2025
Клуб редакторов | Чистая вода в Минске | Новая доктрина Трампа | "Хромые утки" большой политики10.01.2025
Клуб редакторов | Как белорусы встретили Новый год? | Депрессия Европы | Чемпион по ограблению США03.01.2025
Клуб редакторов | Итоги 2024 года: Орешник в Беларуси | Раскол в мировой политике27.12.2024
Клуб редакторов | Лукашенко на Аравийском полуострове | Польша планирует смену власти в Беларуси?20.12.2024
Клуб редакторов | Третья мировая началась? Сирия, Украина, Палестина. Кто следующий?13.12.2024
Клуб редакторов | ВГС: общая безопасность | Байден простил Байдена | Провал грузинского майдана06.12.2024
Клуб редакторов | Орешник будет стоять у польской границы? Что рассказал Лукашенко?29.11.2024
Клуб редакторов | Путин шокировал запад Орешником. Будет ли ядерная война?22.11.2024
Клуб редакторов | Украина унизила новую команду Трампа! Будет ли месть?15.11.2024
Клуб редакторов | Конференция по безопасности | Запад анализирует каждое слово Лукашенко | Беженцы01.11.2024
Клуб редакторов | Готов ли Запад развязать третью мировую, спасая американский доллар25.10.2024
Клуб редакторов | План - Шантаж Зеленского | Украина в НАТО | Начнется ли ядерная война?18.10.2024
Клуб редакторов | Интервью Лукашенко | Скандал Трампа и Зеленского | Кто зарабатывает на войне?
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