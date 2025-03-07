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Клуб редакторов | Интервью Лукашенко | Скандал Трампа и Зеленского | Кто зарабатывает на войне?

07.03.2025

Интервью Президента: в чем особенность западной интернет-аудитории, которая услышала слова белорусского лидера? Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают самые важные события недели. - Кто и как делает бизнес на войне? - Какие политики будут строить новый мир? - Почему переговорная площадка в Минске снова в центре внимания? Кроме того, есть ли в Беларуси редкоземельные металлы? И что, кроме минеральных ресурсов, можно найти в земле украинского приграничья?

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Клуб редакторов | Интервью Лукашенко | Скандал Трампа и Зеленского | Кто зарабатывает на войне?

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