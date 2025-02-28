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Клуб редакторов | Интервью Лукашенко | Сколько стоит Украина? | Беларуси за столом переговоров?

28.02.2025

Александр Лукашенко дал интервью американскому блогеру! Почему информационный вес социальных сетей стал настолько высок, и что делать традиционным медиа? Акценты мировой политики — в центре внимания гостей и экспертов "Клуба редакторов." - Сколько стоит Украина в долларах и на какие части договорились поделить Киевский торт? - Что за аргументы приводит старый свет в противовес новому президенту США? - Какова роль Беларуси в событиях региона, и кто должен быть за столом переговоров?

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Клуб редакторов | Интервью Лукашенко | Сколько стоит Украина? | Беларуси за столом переговоров?

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