Клуб редакторов | Итоги 2024 года: Орешник в Беларуси | Раскол в мировой политике 27.12.2024

Сколько Орешников будет в Беларуси? Самые важные события уходящего года в центре внимания гостей и экспертов в новом выпуске "Клуба редакторов". 🔺 Большой раскол в мировой политике. Почему сегодня так стремительно меняются элиты? 🔺 Запрос на безопасность. Что делает Беларусь, для того, чтобы 2025 был спокойным и предсказуемым? 🔺 А так же прибалтийские страшилки, которые не работают. Почему безвиз лучшая форма дипломатии? Смотрите полный выпуск "Клуба редакторов".