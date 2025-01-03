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Клуб редакторов | Как белорусы встретили Новый год? | Депрессия Европы | Чемпион по ограблению США
03.01.2025
Как белорусы встретили Новый год? И почему полная безопасность на больших праздниках — такая редкость в современном мире? Эксперты и гости "Клуба редакторов" в новом выпуске обсуждают, чего еще достигла страна за последнее время, и почему богатый запад не может себе позволить казалось бы элементарных вещей. 🔺 Так какие они, признаки нездорового общества? 🔺 А так же — кто замёрзнет первым? Остановка транзита российского газа через Украину накалила градус дебатов на европейском континенте. Смотрите полный выпуск "Клуба редакторов".
Выпуски
20 видео
Клуб редакторов | Как белорусы встретили Новый год? | Депрессия Европы | Чемпион по ограблению США03.01.2025
Клуб редакторов | Итоги 2024 года: Орешник в Беларуси | Раскол в мировой политике27.12.2024
Клуб редакторов | Лукашенко на Аравийском полуострове | Польша планирует смену власти в Беларуси?20.12.2024
Клуб редакторов | Третья мировая началась? Сирия, Украина, Палестина. Кто следующий?13.12.2024
Клуб редакторов | ВГС: общая безопасность | Байден простил Байдена | Провал грузинского майдана06.12.2024
Клуб редакторов | Орешник будет стоять у польской границы? Что рассказал Лукашенко?29.11.2024
Путин шокировал запад Орешником. Будет ли ядерная война?22.11.2024
Украина унизила новую команду Трампа! Будет ли месть?15.11.2024
Конференция по безопасности | Запад анализирует каждое слово Лукашенко | Беженцы01.11.2024
Конец гегемонии! Готов ли Запад развязать третью мировую, спасая американский доллар25.10.2024
План - Шантаж Зеленского | Украина в НАТО | Начнется ли ядерная война?18.10.2024
Лукашенко на саммите СНГ | Информационная война | Визовый скандал в Польше и Чехии11.10.2024
Война - бизнес для США | Кто придумал атаку на Курск? | Цветные революции04.10.2024
Лукашенко о конкурентах Беларуси | Турне Зеленского | Свобода слова по-литовски27.09.2024
Кто хотел убить Лукашенко? | Зачем Варшава угрожает Беларуси | День народного единства20.09.2024
Задержание японского шпиона | Помилование осужденных | Двойные стандарты Запада06.09.2024
Зачем задержали Дурова? | Религиозный раскол в Украине | Информационная война30.08.2024
Шанс для политзаключенных | Зеленский одобрил подрыв Северного потока | Дружба с Китаем23.08.2024
Запад покрывает нацистов | Как размазали беглых | Плата за место в Европейском саду16.08.2024
Польша отказалась от своего гражданина | Кто управляет США | Бои в Курской области09.08.2024