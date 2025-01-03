Клуб редакторов | Как белорусы встретили Новый год? | Депрессия Европы | Чемпион по ограблению США 03.01.2025

Как белорусы встретили Новый год? И почему полная безопасность на больших праздниках — такая редкость в современном мире? Эксперты и гости "Клуба редакторов" в новом выпуске обсуждают, чего еще достигла страна за последнее время, и почему богатый запад не может себе позволить казалось бы элементарных вещей. 🔺 Так какие они, признаки нездорового общества? 🔺 А так же — кто замёрзнет первым? Остановка транзита российского газа через Украину накалила градус дебатов на европейском континенте. Смотрите полный выпуск "Клуба редакторов".