Клуб редакторов | Как USAID отмывал деньги | Что останется от Украины | Как врут западные СМИ 07.02.2025

Что останется от Украины? Киев как элемент новой бизнес-стратегии Трампа - в центре внимания гостей и экспертов "Клуба редакторов". - Как договариваться со страной, где деньги решают всё? - Почему главный рычаг цветных революций - USAID - Вашингтон списывает за ненадобностью? Значит ли это, что США перестанут вмешиваться во внутренние дела других государств? А также - как врут ручные медиа Запада? Вся правда о целях финансирования экстремистов - в "Клубе редакторов".