В чем логика действий Трампа и его команды? Главные новости и события недели в центре внимания гостей и экспертов "Клуба Редакторов". - Переговоры России и США: кто кого? Большой политический торг в самом разгаре. - В чем будет заключаться справедливое решение? - Как понимать радикальные шаги нового президента США? - В чем схожесть Дональда Трампа и Александра Лукашенко? А также какую цену заплатит Украина за ошибки демократии? И сколько стоит купить тысячи журналистов по всему миру?

Клуб редакторов | Логика Трампа | Переговоры России и США | Судьба Украины | Цена свободы слова

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