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Клуб редакторов | Лукашенко и Путин о прекращении огня | Секретный план Кремля | Маск о крахе США

14.03.2025

Почему визит Президента Беларуси в Россию является важной частью мирных процессов в мире? Эксперты и гости "Клуба Редакторов" оценили, у каких лидеров какие карты на руках. - Кто с кем играет или сражается за Киев? - Почему сегодня так выросло в цене качество союзников, эффективность интеграций, а больше всего - способность к независимости от западных диктатур? А также - почему развязка конфликта так сильно зависит от ситуации "на земле".

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Клуб редакторов | Лукашенко и Путин о прекращении огня | Секретный план Кремля | Маск о крахе США

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