Клуб редакторов | Лукашенко на Аравийском полуострове | Польша планирует смену власти в Беларуси? 20.12.2024

На этой неделе Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Оман и Объединенные Арабские Эмираты. Самые горящие новости обсудят гости и эксперты "Клуба редакторов". - О чем конкретно договорился Президент? - Почему этот регион так интересен для всех мировых государств? - Большая часть переговоров здесь происходит за закрытыми дверями? А так же - как Польша готовится к президентским выборам в Беларуси... И куда делись десятки миллионов евро, выделенные Западом для беглых экстремистов?