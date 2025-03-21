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Клуб редакторов| Нацисты у микрофона: крах "Радио Свобода" | Новая "перамога" беглых | Что ждёт Киев

21.03.2025

Как прозрели заокеанские медиа после прихода Трампа? Американские СМИ вносят ясность по Украине. Эксперты и гости "Клуба редакторов" в новом выпуске обсуждают: - Что ждёт Киев и Зеленского лично? - Команда 47-го президента впервые так громко разоблачает информационных псов демократов, бывших у власти - Закрыто Агентство США по глобальным СМИ, отрезаны от финансирования Радио "Свобода" и "Голос Америки" А ещё - сколько правок в статье Википедии про Хатынь? Как защитить память народа? Разберёмся в "Клубе редакторов".

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Клуб редакторов| Нацисты у микрофона: крах "Радио Свобода" | Новая "перамога" беглых | Что ждёт Киев

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