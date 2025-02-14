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Клуб редакторов | Переговоры Путина и Трампа | Когда мир в Украине? | Евросоюз в панике

14.02.2025

В чём заключаются цели новой политики США? И как деньги правят американским миром? Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают самые важные события недели. - Кто окажется за столом переговоров, а кто будет в "меню" на этом столе? - И почему Штаты уже не партнёр, а хозяин Евросоюза? - Как будет происходить отмена "отмены" России? - И где место Беларуси в новом миропорядке?

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Клуб редакторов | Переговоры Путина и Трампа | Когда мир в Украине? | Евросоюз в панике

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