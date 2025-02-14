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Клуб редакторов | Переговоры Путина и Трампа | Когда мир в Украине? | Евросоюз в панике
14.02.2025
В чём заключаются цели новой политики США? И как деньги правят американским миром? Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают самые важные события недели. - Кто окажется за столом переговоров, а кто будет в "меню" на этом столе? - И почему Штаты уже не партнёр, а хозяин Евросоюза? - Как будет происходить отмена "отмены" России? - И где место Беларуси в новом миропорядке?
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Клуб редакторов | Переговоры Путина и Трампа | Когда мир в Украине? | Евросоюз в панике14.02.2025
Клуб редакторов | Как USAID отмывал деньги | Что останется от Украины | Как врут западные СМИ07.02.2025
Клуб редакторов | Реакция Запада на выборы в Беларуси | Почему белорусы голосовали за Лукашенко?31.01.2025
Клуб редакторов | Выборы в Беларуси: что говорят на Западе?| Сможет ли Трамп исполнить свои обещания25.01.2025
Клуб редакторов | Инаугурация Трампа изменит мир?| Пятилетка качества | Демократия - это цензура?17.01.2025
Клуб редакторов | Чистая вода в Минске | Новая доктрина Трампа | "Хромые утки" большой политики10.01.2025
Клуб редакторов | Как белорусы встретили Новый год? | Депрессия Европы | Чемпион по ограблению США03.01.2025
Клуб редакторов | Итоги 2024 года: Орешник в Беларуси | Раскол в мировой политике27.12.2024
Клуб редакторов | Лукашенко на Аравийском полуострове | Польша планирует смену власти в Беларуси?20.12.2024
Клуб редакторов | Третья мировая началась? Сирия, Украина, Палестина. Кто следующий?13.12.2024
Клуб редакторов | ВГС: общая безопасность | Байден простил Байдена | Провал грузинского майдана06.12.2024
Клуб редакторов | Орешник будет стоять у польской границы? Что рассказал Лукашенко?29.11.2024
Клуб редакторов | Путин шокировал запад Орешником. Будет ли ядерная война?22.11.2024
Клуб редакторов | Украина унизила новую команду Трампа! Будет ли месть?15.11.2024
Клуб редакторов | Конференция по безопасности | Запад анализирует каждое слово Лукашенко | Беженцы01.11.2024
Клуб редакторов | Готов ли Запад развязать третью мировую, спасая американский доллар25.10.2024
Клуб редакторов | План - Шантаж Зеленского | Украина в НАТО | Начнется ли ядерная война?18.10.2024
Клуб редакторов | Лукашенко на саммите СНГ | Информационная война | Визовый скандал в Польше и Чехии11.10.2024
Клуб редакторов | Война - бизнес для США | Кто придумал атаку на Курск? | Цветные революции04.10.2024
Клуб редакторов | Лукашенко о конкурентах Беларуси | Турне Зеленского | Свобода слова по-литовски27.09.2024
Клуб редакторов | Переговоры Путина и Трампа | Когда мир в Украине? | Евросоюз в панике
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