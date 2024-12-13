Клуб редакторов | Третья мировая началась? Сирия, Украина, Палестина. Кто следующий? 13.12.2024

Ни в коем случае нельзя расслабляться! Военная обстановка - в фокусе внимания гостей и экспертов "Клуба редакторов". - Лукашенко на заседании Совета Безопасности: почему важно помнить о деструктивной риторике европейских стран? - Какая ситуация разворачивается в Сирии? - Беларусь вошла в топ-3 стран Европы с самой быстрорастущей экономикой - Беглые псевдоисторики выхваляют палача Кубе