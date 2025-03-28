Инаугурация Президента! Речь Александра Лукашенко была построена на очень простых, понятных, житейских вещах. Такое мнение прозвучало в программе "Клуба Редакторов". Эксперты круглого стола отметили, что подобное торжество - важная веха в истории белорусского государства. - Почему беглых коробит от успехов нашей страны? - Как Латвия прошла путь от сказочной республики до экономического дна ЕС? - Что останется после продажи Украины США народу? - Как сделка по редкоземельным металлам не оставит от Киева камня на камне?

Клуб редакторов | USAID = цветные революции | Как разваливается Европа | Инаугурация Лукашенко

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