Клуб редакторов | ВГС: общая безопасность | Байден простил Байдена | Провал грузинского майдана 06.12.2024

Безопасность, экономика, развитие. Четверть века союзного строительства - в фокусе внимания гостей и экспертов "Клуба редакторов". С какими сложностями на пути к общему настоящему пришлось столкнуться в прошлом. - Кто ставил палки в колёса, кто помогал, чему стоит поучиться другим интеграциям? - На какой уровень сегодня вышли Минск и Москва? А так же - грузинский Майдан, которому не суждено состояться. Вернемся в Беларусь 20-го года, чтобы понять, что сегодня происходит в Тбилиси.