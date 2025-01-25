Клуб редакторов | Выборы в Беларуси: что говорят на Западе?| Сможет ли Трамп исполнить свои обещания 25.01.2025

Сможет ли новый хозяин Белого дома исполнить все свои обещания? И хватит ли у США ресурса на такой ассортимент глобальных задач? Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают, чем для Беларуси может обернуться избрание Трампа. Беглых уже отключили от американских грантов, осталось подключить здравый смысл в международной политике Штатов. - А также, на каком фоне мы подошли к решающему этапу электоральной кампании? - Что говорят на Западе по поводу выборов? - Что думают сами белорусы?