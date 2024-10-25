3.33 RUB
3.47 USD
3.65 EUR
Конец гегемонии! Готов ли Запад развязать третью мировую, спасая американский доллар
25.10.2024
Накал страстей вокруг американских выборов - яркий симптом большой мировой перестройки. В новом выпуске "Клуба редакторов" эксперты и гости обсудят: • Саммит БРИКС обнажил всю слабость старого порядка, основанного на правилах • Какая судьба ожидала Беларусь в случае удачного мятежа в 2020-м году? При чем здесь Молдова и Грузия?
Выпуски
20 видео
Конец гегемонии! Готов ли Запад развязать третью мировую, спасая американский доллар25.10.2024
Путин шокировал запад Орешником. Будет ли ядерная война?22.11.2024
Украина унизила новую команду Трампа! Будет ли месть?15.11.2024
Конференция по безопасности | Запад анализирует каждое слово Лукашенко | Беженцы01.11.2024
План - Шантаж Зеленского | Украина в НАТО | Начнется ли ядерная война?18.10.2024
Лукашенко на саммите СНГ | Информационная война | Визовый скандал в Польше и Чехии11.10.2024
Война - бизнес для США | Кто придумал атаку на Курск? | Цветные революции04.10.2024
Лукашенко о конкурентах Беларуси | Турне Зеленского | Свобода слова по-литовски27.09.2024
Кто хотел убить Лукашенко? | Зачем Варшава угрожает Беларуси | День народного единства20.09.2024
Задержание японского шпиона | Помилование осужденных | Двойные стандарты Запада06.09.2024
Зачем задержали Дурова? | Религиозный раскол в Украине | Информационная война30.08.2024
Шанс для политзаключенных | Зеленский одобрил подрыв Северного потока | Дружба с Китаем23.08.2024
Запад покрывает нацистов | Как размазали беглых | Плата за место в Европейском саду16.08.2024
Польша отказалась от своего гражданина | Кто управляет США | Бои в Курской области09.08.2024
Обмен заключенными: как был организован процесс? Реакция СМИ |Схемы воровства беглых02.08.2024
30 лет эволюции Беларуси | "Заработок" евродепутатов | Мир иллюзий Байдена30.07.2024
Олимпиада позора в Париже | В США готовится госпереворот? | Кому нужен мир?26.07.2024
Реакция на отвод войск | Кто и зачем стрелял в Трампа | Как работают западные СМИ?19.07.2024
Мы - в ШОС! | Беларусь отметила День Независимости | Украина в состоянии дефолта05.07.2024
Запад переписывает историю | Зеленского уберут? | С позицией Кремля придется считаться21.06.2024