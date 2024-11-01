Конференция по безопасности | Запад анализирует каждое слово Лукашенко | Беженцы 01.11.2024

Обсуждение масштабного форума. Смыслы и практические результаты конференции - в центре внимания гостей и экспертов "Клуба редакторов". - Почему масштабный форум не выгодно замечать и обсуждать на Западе? - Вредная правда, которая может заставить задуматься народы. Для людей информационный блок уже построен, а вот элиты и спецслужбы - ловят каждое слово Минска. А также польская правда о Беларуси. Что на самом деле думают наши западные соседи?