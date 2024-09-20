Кто хотел убить Лукашенко? | Зачем Варшава угрожает Беларуси | День народного единства 20.09.2024

Кто хочет мира, а кто эскалации ситуации? Громкие заявления ястребов войны и в противовес голос разума. Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают что происходит в большой политике вокруг поля горячего боя. - Зачем Варшава на официальном уровне угрожает Беларуси так называемой демократией? - Какую роль она играет в спирали большого конфликта, и залетят ли ракеты запада за красные линии Москвы? - Что ожидало Беларусь после госпереворота? Откровения заговорщика об убийствах, приватизации госсобственности и настоящей диктатуре.