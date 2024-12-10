Лукашенко о конкурентах Беларуси | Турне Зеленского | Свобода слова по-литовски 27.09.2024

Сколько готов заплатить Запад за смену политического курса Беларуси, и почему у них всё равно ничего не получится? Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают, что сегодня происходит в мировой политике. • Как Соединенные Штаты разделились в оценке турне Зеленского? • Почему визит президента Украины - это прямое вмешательство в американские выборы? • Главная валюта планеты всё быстрее катится в тупик • Что всех ждёт в ближайшем будущем - небольшой финансовый поворот или глобальный переворот?