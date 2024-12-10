Лукашенко о конкурентах Беларуси | Турне Зеленского | Свобода слова по-литовски
27.09.2024
Сколько готов заплатить Запад за смену политического курса Беларуси, и почему у них всё равно ничего не получится?
Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают, что сегодня происходит в мировой политике.
• Как Соединенные Штаты разделились в оценке турне Зеленского?
• Почему визит президента Украины - это прямое вмешательство в американские выборы?
• Главная валюта планеты всё быстрее катится в тупик
• Что всех ждёт в ближайшем будущем - небольшой финансовый поворот или глобальный переворот?