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Олимпиада позора в Париже | В США готовится госпереворот? | Кому нужен мир?

26.07.2024

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Олимпиада позора в Париже | В США готовится госпереворот? | Кому нужен мир?

Украинцы все чаще говорят о мире. Общественный запрос существенно изменился и официальный Киев уже не в состоянии ему противостоять.

Такое мнение в эфире программы "Клуб редакторов" высказал политолог Петр Петровский. Эксперт акцентирует внимание на том, как изменилась риторика официального Киева.

  • Что на самом деле стоит за разговорами о мире?

  • Почему интересы украинских военных существенно отличаются от планов официального Киева?

  • Стоит ли нам поддерживать олимпийское движение с оттенком западных ценностей или пришло время возродить его с опорой на исторические традиции?