Ответ России на санкции: газ за рубли. "Забота Запада об Украине" — торговля оружием

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Ответ России на санкции: газ за рубли. "Забота Запада об Украине" — торговля оружием02.04.2022
Клуб редакторов| Торговая война США. Для чего? |Зеленский не хочет сделки| Казнь демократии в Европе04.04.2025
Клуб редакторов | USAID = цветные революции | Как разваливается Европа | Инаугурация Лукашенко28.03.2025
Клуб редакторов| Нацисты у микрофона: крах "Радио Свобода" | Новая "перамога" беглых | Что ждёт Киев21.03.2025
Клуб редакторов | Лукашенко и Путин о прекращении огня | Секретный план Кремля | Маск о крахе США14.03.2025
Клуб редакторов | Интервью Лукашенко | Скандал Трампа и Зеленского | Кто зарабатывает на войне?07.03.2025
Клуб редакторов | Интервью Лукашенко | Сколько стоит Украина? | Беларуси за столом переговоров?28.02.2025
Клуб редакторов | Логика Трампа | Переговоры России и США | Судьба Украины | Цена свободы слова21.02.2025
Клуб редакторов | Переговоры Путина и Трампа | Когда мир в Украине? | Евросоюз в панике14.02.2025
Клуб редакторов | Как USAID отмывал деньги | Что останется от Украины | Как врут западные СМИ07.02.2025
Клуб редакторов | Реакция Запада на выборы в Беларуси | Почему белорусы голосовали за Лукашенко?31.01.2025
Клуб редакторов | Выборы в Беларуси: что говорят на Западе?| Сможет ли Трамп исполнить свои обещания25.01.2025
Клуб редакторов | Инаугурация Трампа изменит мир?| Пятилетка качества | Демократия - это цензура?17.01.2025
Клуб редакторов | Чистая вода в Минске | Новая доктрина Трампа | "Хромые утки" большой политики10.01.2025
Клуб редакторов | Как белорусы встретили Новый год? | Депрессия Европы | Чемпион по ограблению США03.01.2025
Клуб редакторов | Итоги 2024 года: Орешник в Беларуси | Раскол в мировой политике27.12.2024
Клуб редакторов | Лукашенко на Аравийском полуострове | Польша планирует смену власти в Беларуси?20.12.2024
Клуб редакторов | Третья мировая началась? Сирия, Украина, Палестина. Кто следующий?13.12.2024
Клуб редакторов | ВГС: общая безопасность | Байден простил Байдена | Провал грузинского майдана06.12.2024
Клуб редакторов | Орешник будет стоять у польской границы? Что рассказал Лукашенко?29.11.2024
Клуб редакторов | Путин шокировал запад Орешником. Будет ли ядерная война?22.11.2024
Ответ России на санкции: газ за рубли. "Забота Запада об Украине" — торговля оружием
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Совместный экономический фронт — в ответ на незаконные санкции Запада. Ограничения против Беларуси и России бьют по полкам европейских магазинов. Это и не только разбирают эксперты и гости "Клуба редакторов".
— Готов ли коллективный Запад покупать газ за российские рубли?
— Почему антироссийские санкции обернулись против европейцев?
— Методы информационной войны против Беларуси и России.