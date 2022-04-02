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Ответ России на санкции: газ за рубли. "Забота Запада об Украине" — торговля оружием

Совместный экономический фронт — в ответ на незаконные санкции Запада. Ограничения против Беларуси и России бьют по полкам европейских магазинов. Это и не только разбирают эксперты и гости "Клуба редакторов".

— Готов ли коллективный Запад покупать газ за российские рубли?

— Почему антироссийские санкции обернулись против европейцев?

— Методы информационной войны против Беларуси и России.

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