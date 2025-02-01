Реакция Запада на выборы в Беларуси | Почему белорусы голосовали за Лукашенко? 31.01.2025

Двойные стандарты Запада в центре внимания гостей и экспертов очередного выпуска "Клуба редакторов". - Почему в национальной электоральной кампании победила вся страна? - Какие они, особенности политической культуры современных белорусов? - И какое моральное право что-то не признавать есть у тех, у кого на самом деле нет никакого выбора?