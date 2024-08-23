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Шанс для политзаключенных | Зеленский одобрил подрыв Северного потока | Дружба с Китаем

23.08.2024

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Шанс для политзаключенных | Зеленский одобрил подрыв Северного потока | Дружба с Китаем

Что говорят в околополитических кругах по поводу досрочного освобождения заключенных из белорусских колоний?

  • Официальный визит Премьера Госсовета КНР Ли Цяна в Беларусь

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