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Воскресенскому запретили въезд в Украину. Угроза нацбезопасности. Секретное оружие Лукашенко

23.10.2021

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Воскресенскому запретили въезд в Украину. Угроза нацбезопасности. Секретное оружие Лукашенко

22 октября Юрия Воскресенского развернули на границе, когда он ехал в Киев. Запрет въезда до 2024 года. Его признали лицом, которое несет угрозу национальной безопасности Украины. Юрий прокомментировал ситуацию с экспертами в Клубе редакторов.

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