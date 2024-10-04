Война - бизнес для США | Кто придумал атаку на Курск? | Цветные революции 04.10.2024

Бизнес на крови. Как США зарабатывают на мировых конфликтах? Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают самые важные события уходящей недели. - Мягкая сила и железные аргументы против: почему практика цветных революций иногда не работает - Как правда всё-таки побеждает деньги и философию капитализма? А так же - кто придумал и спродюсировал атаку на Курскую область, и зачем Соросу две сотни радиостанций?