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Зачем задержали Дурова? | Религиозный раскол в Украине | Информационная война

30.08.2024

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Зачем задержали Дурова? | Религиозный раскол в Украине | Информационная война

Когда и каким будет будущий мир? Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают самые важные события недели.

  • Логика задержания Павла Дурова: кому это выгодно, почему молчат правозащитники?

  • Как теперь будет выглядеть информационное поле боя?

  • Как Запад использует популярный мессенджер для совершения госпереворотов в других странах?

  • Чей почерк сегодня просматривается в скандале с религиозным расколом Украины?

Также, почему насилие продолжает нарастать в мировом масштабе. Управление страхом и экономика военных действий.