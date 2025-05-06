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80 лет Победы: Лукашенко о сохранении памяти и борьбе за умы. Яркая речь Президента
5 часов назад
Важные события