Главная елка страны - 2025 | Телеверсия 01.01.2025

Новогоднее обращение Президента Беларуси Александра Лукашенко к белорусскому народу 31.12.2024

Выступления А. Лукашенко и В. Путина на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минке 06.12.2024

Лукашенко об аграриях | Разговор с тружениками села | Дажынки в Климовичах 16.11.2024

Лукашенко: как Президент, я делал и буду делать всё, чтобы Беларусь была независимой и мирной 08.11.2024

II Минская международная конференция по евразийской безопасности 31.10.2024

Лукашенко: бандитские запреты Запада ставят под угрозу устойчивое развитие мира 31.10.2024

Лукашенко на Дажынках! Заслуженные награды для тружеников села и передовиков уборочной кампании 12.10.2024

Выступление Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств 01.10.2024