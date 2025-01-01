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Главная елка страны - 2025 | Телеверсия
01.01.2025
Главная елка страны -2025. Новогодний благотворительный праздник для детей с участием Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
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Главная елка страны - 2025 | Телеверсия01.01.2025
Новогоднее обращение Президента Беларуси Александра Лукашенко к белорусскому народу31.12.2024
Выступления А. Лукашенко и В. Путина на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минке06.12.2024
Лукашенко об аграриях | Разговор с тружениками села | Дажынки в Климовичах16.11.2024
Лукашенко: как Президент, я делал и буду делать всё, чтобы Беларусь была независимой и мирной08.11.2024
II Минская международная конференция по евразийской безопасности31.10.2024
Лукашенко: бандитские запреты Запада ставят под угрозу устойчивое развитие мира31.10.2024
Лукашенко на Дажынках! Заслуженные награды для тружеников села и передовиков уборочной кампании12.10.2024
Выступление Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств01.10.2024
День народного единства! Александр Лукашенко вручил госнаграды заслуженным деятелям различных сфер17.09.2024