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II Минская международная конференция по евразийской безопасности
31.10.2024
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8 видео
II Минская международная конференция по евразийской безопасности31.10.2024
Лукашенко об аграриях | Разговор с тружениками села | Дажынки в Климовичах16.11.2024
Лукашенко: как Президент, я делал и буду делать всё, чтобы Беларусь была независимой и мирной08.11.2024
XXX Минский международный кинофестиваль "Лістапад-2024". Торжественное открытие01.11.2024
Лукашенко: бандитские запреты Запада ставят под угрозу устойчивое развитие мира31.10.2024
Лукашенко на Дажынках! Заслуженные награды для тружеников села и передовиков уборочной кампании12.10.2024
Выступление Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств01.10.2024
День народного единства! Александр Лукашенко вручил госнаграды заслуженным деятелям различных сфер17.09.2024