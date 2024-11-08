Лукашенко: как Президент, я делал и буду делать всё, чтобы Беларусь была независимой и мирной 08.11.2024

Наш фронт - это экономика. Об этом заявил Александр Лукашенко на фестивале "Дажынкi" в Полоцке. Президент отметил особую роль аграриев в обеспечении продовольственной и как следствие национальной безопасности. В этом году Витебщина намолотила почти 900 тысяч тонн с учётом кукурузы и рапса. В регионе стараются выйти на показатели в миллион тонн. Спрос на продукты питания во всём мире постоянно растёт.