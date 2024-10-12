Лукашенко на Дажынках! Заслуженные награды для тружеников села и передовиков уборочной кампании 12.10.2024

Городской поселок Корма в Гомельской области встречает областной фестиваль-ярмарку тружеников села "Дажынкі-2024". На весь день райцентр станет фестивальной площадкой, на которой гости и местные жители смогут познакомиться с экспонатами выставок сельскохозяйственной и раритетной техники, пройтись по торговым рядам и фуд-кортам, интересным и познавательным тематическим локациям. Районы области гостеприимно встретят всех желающих на своих тематических подворьях. А ремесленники и мастера юго-восточного региона поделятся своими секретами. На центральной площади будут чествовать передовиков уборочной кампании, тружеников села. Им вручат заслуженные награды.