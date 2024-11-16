Лукашенко об аграриях | Разговор с тружениками села | Дажынки в Климовичах 16.11.2024

Климовичи встречают областной фестиваль тружеников села "Дажынкi". Вместе с аграриями традиционно наш Президент. Александр Лукашенко не на словах знает насколько сложен их труд. И потому рад лично поздравить людей труда с достижениями.