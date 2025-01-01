3.35 RUB
3.47 USD
3.62 EUR
Новогоднее обращение Президента Беларуси Александра Лукашенко к белорусскому народу
31.12.2024
Президент поздравил с Новым годом белорусов и всех друзей нашей страны, а также объявил, чему будет посвящен 2025 год.
Выпуски
9 видео
Новогоднее обращение Президента Беларуси Александра Лукашенко к белорусскому народу31.12.2024
Выступления А. Лукашенко и В. Путина на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минке06.12.2024
Лукашенко об аграриях | Разговор с тружениками села | Дажынки в Климовичах16.11.2024
Лукашенко: как Президент, я делал и буду делать всё, чтобы Беларусь была независимой и мирной08.11.2024
II Минская международная конференция по евразийской безопасности31.10.2024
Лукашенко: бандитские запреты Запада ставят под угрозу устойчивое развитие мира31.10.2024
Лукашенко на Дажынках! Заслуженные награды для тружеников села и передовиков уборочной кампании12.10.2024
Выступление Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств01.10.2024
День народного единства! Александр Лукашенко вручил госнаграды заслуженным деятелям различных сфер17.09.2024