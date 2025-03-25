3.66 BYN
3.13 BYN
3.40 BYN
Церемония вступления в должность избранного Президента Беларуси Александра Лукашенко. Телеверсия
25.03.2025
Выпуски
19 видео
Церемония вступления в должность избранного Президента Беларуси Александра Лукашенко. Телеверсия25.03.2025
Важные события | Выступление Лукашенко в Совете Федерации России14.03.2025
Важные события | Громкое заявление Лукашенко и Путина | Мир в Украине, переговоры с Трампом13.03.2025
Важные события | Выборы-2025: Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов26.01.2025
Важные события | Лукашенко голосует26.01.2025
Важные события | Лукашенко: мы не допустим, чтобы на родную землю ступил сапог захватчика!24.01.2025
Важные события | Церемония вручения премий Президента Республики Беларусь "За духовное возрождение"08.01.2025
Важные события | Александр Лукашенко вручает награды лауреатам премии "За духовное возрождение"08.01.2025
Новогодний молодежный бал - 2025 во Дворце Независимости | Телеверсия01.01.2025
Главная елка страны - 2025 | Телеверсия01.01.2025
Новогоднее обращение Президента Беларуси Александра Лукашенко к белорусскому народу31.12.2024
Выступления А. Лукашенко и В. Путина на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минке06.12.2024
Лукашенко об аграриях | Разговор с тружениками села | Дажынки в Климовичах16.11.2024
Лукашенко: как Президент, я делал и буду делать всё, чтобы Беларусь была независимой и мирной08.11.2024
II Минская международная конференция по евразийской безопасности31.10.2024
Лукашенко: бандитские запреты Запада ставят под угрозу устойчивое развитие мира31.10.2024
Лукашенко на Дажынках! Заслуженные награды для тружеников села и передовиков уборочной кампании12.10.2024
Выступление Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств01.10.2024
День народного единства! Александр Лукашенко вручил госнаграды заслуженным деятелям различных сфер17.09.2024
Церемония вступления в должность избранного Президента Беларуси Александра Лукашенко. Телеверсия
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a03d3058-5435-49e1-902a-a97635983b2e/conversions/ba4bb2b9-5d1a-4404-b914-ad32d581af49-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a03d3058-5435-49e1-902a-a97635983b2e/conversions/ba4bb2b9-5d1a-4404-b914-ad32d581af49-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a03d3058-5435-49e1-902a-a97635983b2e/conversions/ba4bb2b9-5d1a-4404-b914-ad32d581af49-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a03d3058-5435-49e1-902a-a97635983b2e/conversions/ba4bb2b9-5d1a-4404-b914-ad32d581af49-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byЦеремония вступления в должность избранного Президента Беларуси Александра Лукашенко. Телеверсия