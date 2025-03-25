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Церемония вступления в должность избранного Президента Беларуси Александра Лукашенко. Телеверсия

25.03.2025

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Церемония вступления в должность избранного Президента Беларуси Александра Лукашенко. Телеверсия