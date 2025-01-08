Важные события | Александр Лукашенко вручает награды лауреатам премии "За духовное возрождение" 08.01.2025

Добрая рождественская традиция суверенной Беларуси. В эти минуты в нашей столице стартует церемония вручения премий Президента "За духовное возрождение" и специальных премий деятелям культуры и искусства. Участие в ней принимает Президент. И у нас есть возможность в прямом эфире увидеть выступление Главы государства.