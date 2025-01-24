Важные события | Лукашенко: мы не допустим, чтобы на родную землю ступил сапог захватчика!
24.01.2025
Крепкое сплочение белорусов через таланты и наши традиции - всё это отражает и республиканская акция "Марафон единства".
В финальном концерте, который проходит в "Минск-арене" принял участие и Президент.
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Важные события | Лукашенко: мы не допустим, чтобы на родную землю ступил сапог захватчика!
24.01.2025
Важные события | Церемония вручения премий Президента Республики Беларусь "За духовное возрождение"
08.01.2025
Важные события | Александр Лукашенко вручает награды лауреатам премии "За духовное возрождение"
08.01.2025
Новогодний молодежный бал - 2025 во Дворце Независимости | Телеверсия
01.01.2025
Главная елка страны - 2025 | Телеверсия
01.01.2025
Новогоднее обращение Президента Беларуси Александра Лукашенко к белорусскому народу
31.12.2024
Выступления А. Лукашенко и В. Путина на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минке
06.12.2024
Лукашенко об аграриях | Разговор с тружениками села | Дажынки в Климовичах
16.11.2024
Лукашенко: как Президент, я делал и буду делать всё, чтобы Беларусь была независимой и мирной
08.11.2024
II Минская международная конференция по евразийской безопасности
31.10.2024
Лукашенко: бандитские запреты Запада ставят под угрозу устойчивое развитие мира
31.10.2024
Лукашенко на Дажынках! Заслуженные награды для тружеников села и передовиков уборочной кампании
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Выступление Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств
01.10.2024
День народного единства! Александр Лукашенко вручил госнаграды заслуженным деятелям различных сфер
17.09.2024
Важные события | Лукашенко: мы не допустим, чтобы на родную землю ступил сапог захватчика!