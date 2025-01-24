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Важные события | Лукашенко: мы не допустим, чтобы на родную землю ступил сапог захватчика!

24.01.2025

Крепкое сплочение белорусов через таланты и наши традиции - всё это отражает и республиканская акция "Марафон единства". В финальном концерте, который проходит в "Минск-арене" принял участие и Президент.

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Важные события | Лукашенко: мы не допустим, чтобы на родную землю ступил сапог захватчика!