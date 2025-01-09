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Важные события | Церемония вручения премий Президента Республики Беларусь "За духовное возрождение"
08.01.2025
В эти рождественские дни мы чествуем тех, кто обогащает нашу страну духовно и морально. Александр Лукашенко вручил премии за Духовное возрождение, специальные премии Президента Беларуси деятелям культуры и искусства и премию Белорусский спортивный олимп. Лауреаты - это целые коллективы, которые нашли свое призвание и неустанно трудятся на благо общества. После церемонии - праздничный концерт мастеров искусств "Как прекрасен этот мир", в сопровождении заслуженного коллектива страны, Президентского оркестра Республики Беларусь под руководством главного дирижера, обладателя медали Франциска Скорины Виталия Кульбакова.
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Важные события | Церемония вручения премий Президента Республики Беларусь "За духовное возрождение"08.01.2025
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