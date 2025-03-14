Важные события | Выступление Лукашенко в Совете Федерации России 14.03.2025

Важные события | Громкое заявление Лукашенко и Путина | Мир в Украине, переговоры с Трампом 13.03.2025

Важные события | Выборы-2025: Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов 26.01.2025

Важные события | Лукашенко голосует 26.01.2025

Важные события | Лукашенко: мы не допустим, чтобы на родную землю ступил сапог захватчика! 24.01.2025

Важные события | Церемония вручения премий Президента Республики Беларусь "За духовное возрождение" 08.01.2025

Важные события | Александр Лукашенко вручает награды лауреатам премии "За духовное возрождение" 08.01.2025

Новогодний молодежный бал - 2025 во Дворце Независимости | Телеверсия 01.01.2025

Главная елка страны - 2025 | Телеверсия 01.01.2025

Новогоднее обращение Президента Беларуси Александра Лукашенко к белорусскому народу 31.12.2024

Выступления А. Лукашенко и В. Путина на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минке 06.12.2024

Лукашенко об аграриях | Разговор с тружениками села | Дажынки в Климовичах 16.11.2024

Лукашенко: как Президент, я делал и буду делать всё, чтобы Беларусь была независимой и мирной 08.11.2024

II Минская международная конференция по евразийской безопасности 31.10.2024

Лукашенко: бандитские запреты Запада ставят под угрозу устойчивое развитие мира 31.10.2024

Лукашенко на Дажынках! Заслуженные награды для тружеников села и передовиков уборочной кампании 12.10.2024

Выступление Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств 01.10.2024