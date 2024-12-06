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Выступления А. Лукашенко и В. Путина на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минке

06.12.2024

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Выступления А. Лукашенко и В. Путина на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минке