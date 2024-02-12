Сур'ёзная аварыя ў Віцебскім раёне - пацярпелі 7 пасажыраў мікрааўтобуса. ДТЗ адбылося раніцай 12 лютага. Паводле інфармацыі ДАІ, 62-гадовы вадзіцель Volkswagen пасля перастраення ўляцеў у спадарожны МАЗ. У выніку аварыі сямёра пасажыраў перададзены медыкам. Як удакладняюць у Міністэрстве аховы здароўя, на месцы здарэння працавалі тры брыгады хуткай меддапамогі. У пацярпелых чэрапна-мазгавыя траўмы, пераломы, удары, раны. Стан пацыентаў ацэньваецца як сярэдняй ступені цяжкасці.

У найбліжэйшыя дні на дарогах рэспублікі захаваецца галалёдзіца, вадзіцелям варта ўлічваць ўмовы надвор’я падчас руху.