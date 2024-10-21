Банк развития будет финансировать научные проекты - кому еще предоставляет кредиты организация

Президентом определены важнейшие параметры развития экономики на 2024 год. ВВП вырастет, пойдут вверх доходы населения, инвестиции, экспорт. Зампредседателя правления Банка развития Беларуси Дмитрий Ярошевич рассказал в проекте "Актуальное интервью", какую роль в этом играет Банк развития.

Дмитрий Ярошевич, зампредседателя правления Банка развития Беларуси:

"Целевые ориентиры, прогнозные параметры, которые были утверждены главой государства, - верхние значения, которые являются ориентиром для всех организаций, включая, конечно, и Банк развития. Банк развития - это не классический банк, но вместе с тем мы все-таки финансовая организация, мы предоставляем кредиты, в первую очередь для инвестиций. То есть для тех организаций, которые решили улучшить свою продукцию, открыть новое предприятие".

Зампредседателя правления Банка развития отметил, что когда предприятия начнут выпускать продукцию, организация готова финансировать их экспорт. "Понимая, какие параметры утверждены главой государства, Банк развития будет формировать свой бюджет на 2025 год, исходя из тех задач, которые поставлены по росту инвестиций", - рассказал Дмитрий Ярошевич.

Банк развития, в принципе, всем сферам экономики оказывает поддержку.

"Такая у нас задача", - подчеркнул Дмитрий Ярошевич. Банк развития Беларуси - не уникальный институт. Практически во всех странах мира есть похожие институты развития. "Наша задача - поддерживать развитие крупных и инфраструктурных проектов. Это не означает, что другие финансовые учреждения меньше участвуют, просто у нас немножко разные задачи. Мы подставим плечо там, где коммерческим банкам сложно, где проектам нужны более длительные сроки окупаемости, где может быть сам проект как один не такой эффективный, но если рассматривать его как цепочку, то здесь тоже Банк развития должен финансировать", - поделился зампредседателя правления Банка развития.