Актуальное интервью | Дмитрий Ярошевич 20.10.2024

Экономика должна чувствовать эффект от реализации проектов! Об этом и не только мы поговорили с заместителем Председателя Правления Банка развития Дмитрием Ярошевичем. А также: - Параметры развития экономики - 2025. - Финансирование крупных инфраструктурных проектов. - Роль Банка развития.