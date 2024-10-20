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Актуальное интервью | Дмитрий Ярошевич
20.10.2024
Экономика должна чувствовать эффект от реализации проектов! Об этом и не только мы поговорили с заместителем Председателя Правления Банка развития Дмитрием Ярошевичем. А также: - Параметры развития экономики - 2025. - Финансирование крупных инфраструктурных проектов. - Роль Банка развития.
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