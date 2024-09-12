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"Прибыль не основная цель" - как Банк развития отбирает проекты, которые стоит финансировать
Банк развития выделяет кредиты для тех предприятий, которые решили улучшить свою продукцию. Но не каждый проект сразу попадает под финансирование.
По каким критериям организация отбирает проекты для финансирования, рассказал зампредседателя правления Банка развития Беларуси Дмитрий Ярошевич в проекте "Актуальное интервью".
Дмитрий Ярошевич, зампредседателя правления Банка развития Беларуси:
"Отличие коммерческого банка от Банка развития в том, что у коммерческого банка основная задача - это прибыль. В нашем законодательстве предусмотрено, что у Банка развития прибыль не является основной целью. И поэтому мы можем себе позволить смотреть на проект несколько шире. Не с точки зрения его быстрой окупаемости, а с точки зрения его финансовой эффективности, влияния на экономику. То есть насколько этот проект важен для нас, для нашей экономической безопасности, технологического суверенитета".
"Соответственно, гпринимается решение о том, какие комфортные ресурсы можно найти для финансирования проекта", - отметил Дмитрий Ярошевич. Также зампредседателя правления Банка развития Беларуси рассказал, что организация отслеживает, чтобы в компаниях, которым выделяются кредиты, создавались рабочие места.
Должно быть создано больше 20 рабочих мест. Должна быть эффективность, в основном это касается сроков. То есть мы можем предоставлять более длительное финансирование, на 15 лет, которое позволяет получить динамическую окупаемость. Коммерческие банки зачастую дают более короткие ресурсы. Соответственно, предприятие не может выйти на заданные параметры и обслуживать кредит. А в нашей ситуации может", - подчеркнул Дмитрий Ярошевич.
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