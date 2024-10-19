Белорусы перестали быть миллионерами - что мешало ввести новые деньги в оборот раньше 2016 года

19 октября 1994 года Верховный Совет Беларуси принял постановление, которым наделил расчетные билеты Нацбанка правом называться полноценной денежной единицей. Так, отпечатанные в 1992 году и проходившие два года в статусе временных денег, "зайчики" стали единственным законным платежным средством в нашей стране.

Вскоре довольно остро встал вопрос поиска дополнительных площадей для хранения наличных денег, поскольку места в Национальном банке уже не хватало. Одни помещения не подходили из-за высоких затрат по их обустройству, другие - из-за удаленности. На тот момент подходящей оказалась бывшая воинская часть в Мачулищах.

Именно там начинало свою основную деятельность Центральное хранилище Национального банка. Но эти неприспособленные помещения не смогли долго отвечать всем требованиям. А их у таких объектов немало. Поэтому в конце 1990-х было принято решение о проектировании и строительстве нового здания.

К слову, до нового хранилища "зайчики", "рыси" и "зубры" так и не доехали. К окончанию строительства первые деньги вышли из оборота и окончательно канули в лету. Они остались разве что в памяти и коллекциях.

За 30 лет купюры несколько раз меняли свой внешний вид, на смену животным пришли узнаваемые здания и памятники, были убраны лишние нули. И, наконец, белорусский рубль обрел солидность и, главное, стабильность.

Не секрет, что новые рубли в наших кошельках могли появиться куда раньше. Работа по изготовлению купюр и монет стартовала еще в 2007 году, но вводить в обращение спешить не стали. Мировой финансовый кризис запустил очередной виток инфляции, и новые копейки обесценились бы в ближайшие несколько лет. Нацбанк принял решение отложить деноминацию до лучших времен.

Производителями новых денег были выбраны компания в Великобритании, Литовский монетный двор и Государственный монетный двор Словакии. По мере изготовления банкноты и монеты отправлялись в Беларусь. В основном ценный груз доставляли специальным автотранспортом, но иногда приходилось прибегать к другим видам перевозок.

Андрей Копшик, заместитель начальника Главного управления наличного денежного обращения Национального банка Беларуси:

"Предприятия, производящие монеты, - это страны, которые находятся континентально в Европе, поэтому тут не было проблем с перевозкой одними автомобилями. А что касается перевозки банкнот, то предприятия производящие находились в том числе в странах, где доставка автомобилем была невозможно. Поэтому сначала везли морем, а затем платформы перегружали в прицепы и перевозили в нашу страну".

На доставку всех новых денег в Беларусь ушло около года. На это потребовалось не менее 100 машин, плюс бронированные авто для сопровождения. И все в строгом секрете.

"Зачастую приемка в центральном хранилище начиналась, как правило, во второй половине дня, и бывали случаи, когда заканчивалась только поздней ночью. Люди, привлеченные к этим вопросам - к перевозке, сопровождению, приему - это был ограниченный круг лиц. Поэтому все это проходило, скажем, под завесой ограниченности, - рассказал заместитель начальника Главного управления наличного денежного обращения Национального банка Беларуси Андрей Копшик. - Не все знали информацию о том, что данные работы ведутся. Безусловно, были наблюдатели, которые видели, как машины въезжают в центральное хранилище, задавали вопросы: что это такое? Но в конечном итоге информация далеко не распространялась".

Здесь новенькие белорусские деньги хранились почти 7 лет в ожидании, когда экономику перестанет штормить. 4 ноября 2015 года объявлено: деноминации быть. Мол, хватит уже этих хвостов из нулей и цен, похожих на номера телефонов.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:

"Стоял вопрос о том, что обычно деноминацию при высокой инфляции (это больше 10 %) не проводят. По тем временам инфляция была 12,4 %. Но совместно с правительством уже реализовывалась программа макроэкономической стабилизации, потому что глава государства поставил однозначную задачу в декабре 2014 года - обеспечить макроэкономическую сбалансированность в целом, а для Национального банка - выработать доверие к национальной валюте. Таким образом, были внесены главе государства предложения, что все-таки деноминацию нужно и можно провести в середине 2016 года".

Лето 2016 года выдалось жарким для банковской системы и в целом для финансового рынка страны.

В полночь с 30 июня на 1 июля белорусы перестали быть миллионерами. Банкнотный ряд уменьшился в 7 раз.

Татьяна Кудревич, начальник управления регулирования денежного обращения Главного управления наличного денежного обращения Национального банка Беларуси:

"Решение было обусловлено определенными трудностями, с которыми столкнулся Национальный банк в ходе обращения старого номинального ряда. Не соответствовали потребностям экономики даже самые крупные номиналы, они быстро изнашивались. Мелкие номиналы являлись, по сути дела, разменной монетой. И Национальному банку постоянно приходилось доказывать наличные деньги для того, чтобы обеспечить потребности в денежной наличности".

Работа и предшествовала, и предстояла масштабная. Пришлось перенастраивать банковское оборудование, терминалы, банкоматы, кассы в магазинах, платежные инструменты интернет-торговли. Деноминировано было все - от государственных обязательств и активов предприятий до вкладов граждан, пенсий и зарплат. Но все это процесс чисто технический. Регулятор тогда твердо заявил, покупательская способность белорусов остается прежней.

Эта деноминация технически оказалась самой сложной, так же, как и психологически. Отрезать сразу четыре нуля в уме белорусам было непросто. Да и расслабиться не давали. Как сейчас уже ясно, несбывшиеся предсказания скептиков, дескать, дайте срок и тогда увидите, каким будет курс белорусского рубля или копейки.

Татьяна Кудревич, начальник управления регулирования денежного обращения Главного управления наличного денежного обращения Национального банка Беларуси:

"По официальным данным в конце 2016 года у нас было даже снижение темпов инфляции после проведения деноминации. И все экспертные мнения, которые звучали на тот момент, оказались несколько неверными. На данный момент самый крупный номинал банкнот, который соответствует потребностям экономики, - это 200 рублей. Причем обращение купюр номиналом 200 рублей занимает только 6 %. Отсюда можно сделать вывод, что номинальный ряд у нас является на данный момент оптимальным".

Еще одним признаком устойчивости денежной системы Беларуси стало появление в обращении разменной монеты. Их имеет смысл вводить, когда государство уверено в том, что эта монета проживет свою жизнь и ее не съест инфляция. В среднем это 20-30 лет.

Последние годы в белорусской экономике стали привычными однозначные показатели инфляции. А новые деньги, по сути, дали новый шанс доказать состоятельность экономической политики. После деноминации доверие населения к национальной валюте укрепилось.

"Приведу, наверное, только две цифры. За 9 лет удельный вес белорусского рубля в широкой денежной массе увеличился с 35 % до 58 %. А в кредитном портфеле банков с 41 % до 75 %. Это очень хорошие цифры, которые свидетельствуют, что в том числе и благодаря деноминации удалось существенным образом повысить доверие к национальной валюте", - отметил председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур.