Индонезия - "Новый Китай": как страна стала экономическим сюрпризом десятилетия для мировых игроков

Индонезия - важный элемент экономической политики Беларуси. Что представляет собой этот гигант Юго-Восточной Азии, почему его экономика растет опережающими темпами, объяснили в проекте "Про деньги с Александром Егоровым".

Прежде чем говорить о взаимной торговле и совместных проектах Беларуси и Индонезии, нужно посмотреть на Индонезию сквозь призму экономических показателей и особенностей экономики, ведь многие слышали про эту страну только в связке с островом Бали, который посещает огромное количество туристов. Начнем с основы.

В Индонезии проживают примерно 300 млн человек. Чтобы понять масштаб, это население сравнимо с СССР до его распада, но главная цифра другая. Почти 51 % населения Индонезии - это люди моложе 30 лет.

Это адаптивная аудитория, для которой внедрение новых идей и технологий происходит в разы быстрее, чем в стареющих экономиках (для сравнения: средний возраст жителей Европы уже перевалил за 45 лет, Японии - за 50). Индонезия обладает колоссальным демографическим дивидендом. Это гигантский, молодой, голодный до работы и потребления рынок труда и сбыта, который будет толкать экономику вперед еще как минимум три десятилетия. Более того, такой быстрый рост населения приводит к перенаселению отдельных регионов, что создает предпосылки для экономического роста.

Разберем это конкретном на примере. На острове Ява, где находится столица Джакарта, живут более 160 млн человек - больше, чем во всей современной России. Это создает трудности, в том числе для эффективного управления страной, поэтому сегодня Индонезия реализует грандиозный проект по переносу столицы и освоению таких внешних островов, как Калимантан. А это значит необходимость новых дорог, инфраструктуры, новых карьеров и огромных инвестиций. Кстати, здесь вполне будут востребованы белорусская техника и технология мелиорации.

Теперь к экономике. Номинальный ВВП Индонезии уже превышает 1,6 трлн долларов. По паритету покупательной способности Индонезия уверенно входит в десятку крупнейших экономик мира (ВВП больше, чем у Франции и Великобритании), при этом экономика страны стабильно растет на 5 % ежегодно последние 30 лет, что в разы превышает темпы роста так называемых развитых западных стран.

Чтобы вы понимали успех страны, то сравним ее с Индией. Все сейчас говорят, что Индия - "Новый Китай". Но если посмотреть на ВВП, на душу населения по паритету покупательной способности, то он на 50 % выше, чем в Индии. Так что "Новый Китай" - Индонезия.

Основой этого роста является мощнейший реальный сектор. Но что именно производит этот гигантский архипелаг, кроме впечатлений для туристов? Во-первых, это мировая кладовая агроресурсов и базовых материалов. Индонезия - абсолютный глобальный лидер по производству пальмового масла (занимает более 50 % мирового рынка), натурального каучука, кофе и пряностей. Но сегодня к этому добавился мощный индустриальный слой. Страна давно переросла статус простого поставщика сырья и превратилась в гигантскую сборочную площадку и производственный хаб Юго-Восточной Азии - там выпускают миллионы автомобилей и мотоциклов, масштабно добывают уголь, медь и золото. Это экономика уверенно наращивает собственную промышленность, но реальный сектор является не самым главным в экономике Индонезии. Чтобы это понять, достаточно просто взглянуть на карту.

Индонезия - крупнейшее в мире островное государство, насчитывающее более чем 17 тыс. островов. Это не просто география, а абсолютный контроль над ключевыми морскими транспортными артериями планеты. Именно Индонезия контролирует Малаккский, Зондский и Ломбокский проливы. Через них проходит четверть всей мировой торговли, и это не только танкеры и контейнеровозы. Через эти же узкие коридоры проложены магистральные интернет-кабели, связывающие континенты. Контроль над этими артериями означает контроль над глобальной торговлей и цифровыми потоками.

Для такой страны критически важна стабильность. Тот, кто держит ключ от этих вод, автоматически является важнейшим геополитическим игроком, с интересами которого обязаны считаться Вашингтон и Пекин.

Но что означает эта стабильность экономическим языком? Прежде всего, очень стабильную политическую ситуацию. Здесь последовательно выбирают бизнес-ориентированных президентов. Для них, как и для их предшественников, развитие реальной экономики и привлечение инвестиций являются абсолютным приоритетом, а не просто лозунгом. Выборы нового президента Прабово Субианто в конце 2024 года лишь подтвердили преемственность выбранного курса.

Новый президент, опираясь на фундамент, заложенный его предшественником, продолжает жесткую и последовательную линию по защите национальных и экономических интересов, технологического суверенитета и диверсификации международных связей. Все потому, что в основе государственной идеологии Индонезии лежит концепция панчасилы и политика суверенного прагматичного национализма - Индонезия категорически отказывается принимать чью-либо сторону в геополитических противостояниях, не поддерживает односторонние западные санкции и выстраивает независимый внешнеэкономический курс. Она открыто говорит, что дружит со всеми, кто уважает суверенитет и помогает развивать страну.

Вы видите, насколько политика Индонезии схожа с принципами Республики Беларусь и жизненной позицией Президента Беларуси Александра Лукашенко? И это касается не только отношений с другими странами, но и подходов внутри страны.

Индонезия - крупнейшая мусульманская страна, где ислам исповедуют более 87 % населения, при этом в стране официально признаны и мирно сосуществуют христианство, буддизм и индуизм. Эта модель межконфессионального мира до мельчайших деталей похожа на белорусскую историческую традицию, где на одной площади веками мирно уживаются православный храм, костел, мечеть и синагога. Но самый главный принцип концепции панчасилы лежит в области экономики.

Александр Егоров

Слово, которое используют все экономические чиновники в Индонезии - хилиризация. Простыми словами, это стратегия запрета или жесткого ограничения экспорта необработанного сырья с целью заставить иностранные компании строить перерабатывающие заводы и создавать добавленную стоимость прямо на территории Индонезии. В истории страны были примеры, когда ее использовали как сырьевой придаток Запада в широком смысле. Десятилетиями американская компания Freeport-McMoRan фактически хозяйничала в индонезийской провинции Папуа, как в собственной сырьевой колонии. Добывали золото и медь в огромных количествах в месторождении Грасберг, а миллионы тонн токсичных отходов просто сбрасывались в местные реки, что отравляло леса и традиционные земли коренных народов, а само государство владело лишь около 9 % акций. Все сырье уходило в США в виде дешевого концентрата, а Индонезия получала буквально крохи от богатств, добываемых на ее же земле.

Кардинально сломать эту несправедливую систему удалось только новому руководству страны. Упираясь на жесткую доктрину хилиризации, президент Джоко Видодо (известный как Джокови), а затем и Прабово Субианто, поставили корпорации предельно понятные ультиматум - либо переработка и контроль остаются в Индонезии, либо лицензия аннулируется. И этот принцип сработал. Сегодня Грасберг стал эталоном экономического суверенитета. Доля индонезийского государства в проекте выросла до 63 %. Контракт продлен до 2061 года с обязательством инвесторов вложить еще 20 млрд долларов.

Вы представляете, они заставили американцев вложить деньги в другую страну и отдать свою долю. Но если золото и медь - это уже история прошлого, то с никелем разворачивается сюжет, который намного более показателен. Никель сегодня - кровь новой индустриальной революции, ключевой компонент батарей для электромобилей, без которого невозможен переход мира на "зеленую" энергетику. И вот парадокс - Индонезия обладает четвертью всех мировых запасов этого стратегического металла, но до 2020 года страна получала от него тоже лишь крохи. Миллионы тонн сырой руды просто грузились на корабли и отправлялись в Китай или Японию, чтобы там делали из нее батареи, нержавеющую сталь и сверхприбыли для иностранных корпораций. Индонезия оставалась просто сырьевым придатком, ведь рабочие места, технологии и основная добавленная стоимость уходили за границу.

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Но в 2020 году правительство Индонезии пошло на беспрецедентный и крайне смелый шаг - полностью запретило вывоз из страны необработанной никелевой руды. Западные корпорации были в ярости, ВТО грозила судами, но Джакарта осталась непреклонной. Хотите никель, который критически необходим для производства аккумуляторов, нержавеющей стали, электромобилей - пожалуйста, стройте заводы на индонезийской территории, нанимайте индонезийцев, привозите технологии и экспортируйте уже готовую продукцию, металл или батареи.

Факт За пять лет объемы выплавки никеля в Индонезии выросли с 16 до 100 млн т. Сегодня страна перерабатывает больше никеля, чем весь остальной мир вместе взятый, фактически захватив доминирующую позицию в производстве батарей для электромобилей.

Результат оказался феноменальным. В страну хлынули десятки миллиардов долларов инвестиций. Буквально за пару лет Индонезия превратилась из банального сырьевого придатка в глобальный хаб по производству никеля и автокомпонентов. Сегодня они строят собственные автосборочные заводы, развивают производство электромобилей и создают мощнейший промышленный кластер. И этот жесткий принцип работает не только в промышленности, это системная философия всей современной индонезийской экономики.

Факт Сегодня в каждом секторе у них уже есть свои локальные чемпионы. Traveloka - аналог Booking. Tokopedia - местный Amazon, а Bluebird - замена Uber.

Эпоха, когда иностранная компания могла просто прийти и продать развивающейся стране готовый продукт, безвозвратно ушла. Джакарта больше не терпит, когда ей диктуют условия. Здесь уважают и приветствуют только тех, кто приходят с реальными, работающими технологиями и готов создавать добавленную стоимость прямо на индонезийской земле.

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Правильный вопрос здесь будет следующий: получается, что Индонезия - великая страна, и что маленькая Беларусь ей может предложить? Оказывается, много. И прежде всего, честные, равноправные отношения и готовность делиться технологиями. Основой становится документ, подписанный в присутствии двух президентов в ходе государственного визита Александра Лукашенко в Индонезию - дорожная карта сотрудничества двух стран до 2030 года. И этот документ исключительной практической важности, где за каждым пунктом стоят миллионы долларов и тысячи рабочих мест. Но самое главное - конкретные сроки и ответственные лица.

Главное фото: РИА Новости