Креативная экономика: почему сегодня идея дороже завода

Недавно министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь подчеркнул важнейшую вещь - стратегическая задача обеспечить не просто рост, а сбалансированные темпы развития экономик Беларуси и России, и ключевым драйвером здесь выступает именно креативный сектор.

Речь идет о создании совместных высокотехнологичных продуктов, которые будут конкурентоспособны не только внутри Союзного государства, но и на мировом уровне. Эти слова подтвердила и глава Белстата Инна Медведева.

Она уверена, что рост доли креативной экономики в ВВП - маркер того, что страна становится экономикой знаний. Если мы не будем это оценивать, то не сможем отследить, как происходит структурный сдвиг и за счет чего мы будем жить через 10-15 лет.

Многие думают, что креативная экономика - это когда кто-то просто решил пофантазировать, чтобы выделиться на фоне остальных. На самом деле это жесткий процесс капитализации интеллекта.

Для точности обратимся к официальным источникам. В мире главным судьей и аналитиком в этих вопросах является ЮНКТАД.

что такое юнктад, термин юнктад простыми словами

Структура анализирует, как знания помогают странам вырываться вперед. Именно они выпускают обзор экономической креативности - регулярную публикацию, в которой предлагают государствам инструменты для статистического отделения креативных индустрий от общего объема услуг и производства.

Согласно их формулировке, креативная экономика - это концепция, основанная на взаимодействии человеческого творчества, идей, интеллектуальной собственности, знаний и технологий. По сути, экономическая деятельность, базирующаяся на знаниях, которые служат фундаментом для креативных индустрий. Проще говоря, это экономика, где главным товаром является не сырье, а продукт человеческого таланта, защищенный правом интеллектуальной собственности.

Впервые термин креативной экономики употребил британский экономист и теоретик Джон Хокинс, который в 2001 году так назвал свою книгу. Именно он первым обосновал, что творчество - мощный экономический двигатель, который можно измерить. Для Хокинса креативная экономика - это не экономика художников, а экономика права собственности.

формула креативной экономики Джона Хокинса

Он утверждает, что идея сама по себе не имеет рыночной стоимости, пока она не превращена в продукт, защищенный законом (патентом или авторским правом). Только в этот момент она становится капиталом. Чтобы понять, как идеи превращаются в доллары и рубли, нужно осознать, что правила игры здесь в корне отличаются от "экономики трубы", где все строится на нефтедолларе.

1. Творчество как бесконечный ресурс

В отличие от нефти или угля, творческий ресурс неисчерпаем. Для этого достаточно посмотреть на индийский Болливуд - мощнейший кластер, кормящий миллионы людей. Они не тратят природные ископаемые, а добывают валюту из национального колорита, музыки и сценариев, продавая контент от Африки до Европы. Но в истории было немало попыток создать креативные города в депрессивных регионах Европы. Туда вкачивали деньги, строили арт-объекты, но забывали про экономическую привязку. Итог - пустые здания и творческий тупик, потому что идеи не имели рыночного спроса.

2. Идея важнее завода

В индустриальную эпоху королем был владелец станков. Сегодня ситуация изменилась. Завод можно построить, оборудование купить, но без уникальной идеи это будут просто стены. В креативной экономике главным становится владелец замысла. Хорошим примером может послужить компания Embraer.

компания Embraer

Бразилия смогла стать мировым лидером в производстве региональных самолетов не потому, что у них больше алюминия, а потому, что они сделали ставку на инженерный креатив. Они владеют "мозгом" проекта, а сборка является лишь техническим процессом.

Вот и обратный пример. Огромные промышленные гиганты во многих развивающихся странах, имея колоссальные мощности и дешевый капитал, проигрывали конкуренцию потому, что не вкладывались в исследования и промышленный дизайн, а продолжали штамповать вчерашний день, пока владельцы идей извне не вытеснили их с рынка. Известный пример - компания Nokia, не поверившая в тренды и потерявшая все.

3. Условия для креатива, экономики и управления талантами

Творческим людям нельзя просто приказывать. Ими нужно "дирижировать", создавая среду для спонтанных озарений. Но это не значит создавать анархию. Хороший пример - Китай. Технологический хаб - Шэньчжэнь.

Технохаб Шэньчжэнь в Китае

Правительство создает инфраструктуру, а тысячи команд "дирижируют" своими талантами, моментально выдавая новые гаджеты. Это управляемый креатив на службе государства.

Но в том же США есть огромное количество компаний-банкротов, пытавшихся внедрить свободное управление в компаниях, не используя четких метрик результатов. Без "дирижера" и финансовой дисциплины команды талантов часто уходят в бесконечный процесс улучшения ради улучшения, срывают сроки и сжигают инвестиции, так и не выдав коммерческий продукт. Свобода безответственности в экономике ведет к банкротству.

Таким образом, креативная экономика - это не полет фантазии, а упаковка интеллекта в защищенный и востребованный продукт. Если мы просто разрешим всем слоняться по предприятию без цели, получим не прорыв, а беспорядок. Белорусам нужен баланс между свободой творчества и железной исполнительской дисциплиной.

Александр Егоров

Также глава Белстата Инна Медведева озвучила знаковую цифру - доля креативных индустрий в экономике Беларуси к 2026 году вплотную приблизилась к 5 % ВВП. Это больше, чем в среднем в мире. Беларусь - страна, научившаяся эффективно торговать не только тракторами, но и интеллектом.

Например, в Национальной стратегии развития туризма до 2035 года произошел фундаментальный сдвиг. Туризм перестал быть просто койко-местом, он стал частью креативного кластера. Ради примера возьмем улицу Октябрьскую в Минске. Если во всем мире знают район Шордитч в Лондоне или "Винзавод" в Москве как примеры превращения старых заводов в центры моды и технологий, то улица Октябрьская, или Песочница - достойный ответ. Здесь художники, дизайнеры и гастроэнтузиасты создали новую точку притяжения, которая генерирует налоги и выручку буквально на пустом месте, точнее, на энергии творчества.

Белорусские мотоциклы - высокая мода в мире механики. Генератор безумных идей Юрий Шиф доказал, что в креативной экономике стоимость дизайна и уникального инженерного замысла в десятки раз выше стоимости металла, из которого сделан байк. БелАЗ запустил линейку фирменной обуви. Это промышленный хайп. Продавая ботинки, предприятие капитализирует историю завода и его мощь. Это не просто диверсификация, а использование бренда как нематериального актива мирового уровня.

Или возьмем социальные сети. Казалось бы, постоянное листание роликов TikTok и Reels - трата времени. Но это тоже креативная экономика. В Беларуси есть блогеры-миллионники, одна публикация которых может обеспечить месячные продажи витебских ковров за день или распродать продукты, которые до этого неделями лежали на полках, незамеченные покупателями. Да, они не создают добавленную стоимость напрямую, но они стимулируют потребление, являющееся драйвером любой экономики.

Все мы видели, как политические кампании в США (вспомните знаменитый "Make America Great Again" Дональда Трампа) превращались в коммерческий успех. "Мерч Первого" - белорусская реализация этого тренда и оперативный креатив, когда фразы, ставшие крылатыми в ходе государственных совещаний, моментально превращались в востребованный продукт. Это инструмент коммуникации и формирования идентичности, которая имеет четкую экономическую отдачу и стопроцентную узнаваемость. Белорусы всегда доказывали: когда нет денег на стены и материалы, достаточно просто ручки, бумаги и идеи, чтобы создать что-то с нуля. А потом эта идея превращается в развитый бизнес, который часто стимулирует развитие целых отраслей.

В общем, креативная экономика - это не какой-то абстрактный западный проект, а прагматичный инструмент, который каждая страна адаптирует под свой культурный код и экономические цели.

Креативная экономика сегодня считается новым драйвером роста в Беларуси, смотрите в выпуске проекта "ПроДеньги с Александром Егоровым".