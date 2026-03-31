Инфляция 5 % - норма? Почему Беларусь не гонится за швейцарскими показателями в 2 %

Беларусь прошла через разные периоды, в том числе и в экономике - низкая инфляция до 2020 года, всплеск инфляции в 2022-м из-за внешних шоков и безумных санкций. Но стратегическая линия государства на сдерживание цен и опережающий рост доходов позволила не просто выжить, а стать богаче в реальном выражении.

В проекте "Про деньги с Александром Егоровым" эти процессы пояснены еще проще.

Цены в Беларуси за последние 25 лет выросли примерно в 50 раз. За это же время курс доллара вырос примерно в 35 раз. Значит, цены в долларах за этот период выросли всего приблизительно на 40 %. Это немного за 25 лет.

уровень инфляции в беларуси, инфляция в беларуси

Кстати, в евро по такому же расчету цены за 25 лет практически не изменились. Нет, в Беларуси не низкая инфляция. Но сравнивать инфляцию в странах, у которых вместо собственной валюты евро или курс привязан к евро, со страной, у которой своя валюта, некорректно. Если привести к общему знаменателю, то низкая инфляция в Беларуси, в странах-соседях выглядит уже не так однозначно, правда?

Так почему же в Беларуси стремятся к 5 % инфляции? Почему не к нулю? И почему, например, для Швейцарии 2 % это уже много, а для развивающихся рынков 5 % являются нормой?

Все дело в структуре и скорости экономики, а также в силе национальной валюты. Развитые экономики похожи на зрелые организмы, которые растут медленно, на 1-2 % в год. Там лишние деньги мгновенно превращаются в пузыри. Развивающиеся экономики - это растущий организм, которому нужно больше "крови", а именно денежной массы для строительства новых заводов и дорог.

Александр Егоров

В таких странах инфляция в 5 % - признак дыхания экономики, наличия в ней спроса. Если искусственно сжать инфляцию до нуля в растущей экономике, можно спровоцировать ее остановку. Низкая инфляция нужна как фундамент для долгосрочного планирования. Когда цены стабильны, предприятие может взять кредит на 10 лет для построения нового цеха, точно зная, какой будет окупаемость. А семья может планировать покупку квартиры, понимая, что их сбережения не превратятся в пыль через год.

Низкая инфляция позволяет Национальному банку Республики Беларусь снижать ставку рефинансирования. Чем меньше инфляция, тем дешевле деньги - это значит, что кредиты становятся посильными. Сдерживая инфляцию, государство еще и защищает простого человека, гарантируя, что его честно заработанный рубль сохранит свою силу завтра. Но здесь стоит опасаться дефляции, когда инфляция очень низкая и цены начинают падать.

Казалось бы, мечта любого покупателя, но для экономиста кошмар наяву. Представьте, вы хотите купить новую машину. Видите, что цены падают на 1 % каждый месяц. Что вы сделаете? Конечно, отложите покупку на полгода, ведь завтра будет дешевле. И так сделают миллионы. Но из-за этого потребление замирает, склады заводов переполняются товаром, который никто не берет, предприятия перестают получать прибыль, начинают сокращать зарплаты и увольнять людей.

Самый яркий и болезненный пример - Япония. В начале 1990-х годов там лопнул гигантский пузырь на рынке недвижимости и акций. Страна погрузилась в так называемые потерянные десятилетия. Цены не росли или падали более 20 лет. Правительство Японии печатало триллионы иен, снизило ставки до нуля, даже до отрицательных значений (процесс доплаты банком за кредит). Но люди все равно не хотели тратить. Япония является богатейшей страной, но она десятилетиями не могла выбраться из этой ловушки, теряя темпы развития и уступая лидерство соседям.