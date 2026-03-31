Инфляция в Беларуси: как государство измеряет обесценивание денег

Последние данные говорят о том, что инфляция в Беларуси в годовом исчислении замедлилась до 5,6 %. Это при том, что еще летом 2025 года она была выше 7 % и что существовали серьезные риски ее ускорения, но стране удалось замедлить эти цифры.

Впервые термин "инфляция" начали активно использовать в США в период Гражданской войны в 1860-х годах. Тогда правительство начало массово печатать бумажные деньги для финансирования военных расходов, что привело к их резкому обесцениванию. Интересно, что изначально инфляцию определяли не как рост цен, а как избыток денег.

Многие думают, что инфляция - это когда кто-то просто решил поднять цены, чтобы заработать больше, но на самом деле это сложный процесс обесценивания денег. Самое простое определение следующее:

Короткое определение, но каждое слово на вес золота. Повышение общего уровня цен значит, что рост цен на конкретный товар, например, на видеокарты из-за дефицита чипов, сам по себе не является инфляцией. Если цены на большинство других товаров остаются прежними. Инфляция - это когда цены растут постоянно, повсеместно и на все сразу. Это не разовый прыжок, а бесконечный бег вверх по лестнице. Именно этот эффект домино и есть главная опасность, с которой борется государство. Например, если завтра поднимут налог на добавленную стоимость, а в результате вырастут цены, это не инфляционный процесс, а разовое поднятие уровня цен в экономике. А если какое-нибудь предприятие закладывает в свой бизнес-план на 5 лет ежегодное повышение цен, это и есть инфляция и инфляционное ожидание бизнеса.

Самый популярный инструмент измерения инфляции - индекс потребительских цен. По сути, это стоимость фиксированной потребительской корзины, в которую ежемесячно складывают несколько сотен самых востребованных товаров и услуг - от молока и хлеба до стрижки в парикмахерской и оплаты интернета. Специалисты Белстата фиксируют цены на эти позиции в разных городах и торговых точках, а затем сравнивают общую стоимость этой корзины с предыдущим периодом.

Важно, что каждая позиция имеет свой вес. Подорожание мяса отразится на индексе сильнее, чем рост цен на спички, потому что на мясо средняя семья тратит гораздо больше денег. Главный плюс такого подхода - наглядность и оперативность, как меняется покупательная способность зарплат и пенсий здесь и сейчас. Это понятный ориентир для государства при индексации выплат и для граждан при планировании семейного бюджета. Кроме того, международная сопоставимость методики позволяет сравнивать уровень жизни в Беларуси с другими странами по единым стандартам, однако у индекса потребительских цен есть и свои минусы. Главный из них - эффект средней температуры по больнице.

Корзина товаров фиксирована для абстрактного среднего потребителя, но реальный набор покупок у пенсионеров в деревне и айтишников в Минске будет радикально отличаться. Также этот показатель сложно учитывает изменение качества. Если стоимость смартфона не изменилась, то он стал в два раза мощнее, статистика в инфляции этого не отразит.

Для полной картины экономисты смотрят на показатели, которые охватывают не выборочную корзину, а вообще все цены в экономике. Индекс цен производителей промышленной продукции - это так называемая инфляция на выходе. Это цены, по которым промышленные предприятия продают свою продукцию. Здесь статистика не ограничивается походами сотрудников Белстата в магазин. Учитываются оптовые цены по всей стране.

Пожалуй, самый честный объемный показатель - дефлятор ВВП. В отличие от индекса потребительских цен, который показывает узкий список потребительских товаров, дефлятор учитывает цены на абсолютно все, что производится в стране. Сюда попадают и гигантские карьерные самосвалы, и калийные удобрения, и экспортные IT-услуги, и строительство новых заводов. Дефлятор ВВП показывает, насколько в целом "потяжелела" или "полегчала" национальная экономика в денежном выражении, исключая фактор физического роста объема производства.

Важно помнить, что официальная инфляция - это ориентир. В реальности у каждого своя инфляция, потому что у каждого своя корзина покупок, но государство обязано смотреть на общую картину, используя весь арсенал инструментов - от магазинных чеков до цен на промышленное оборудование.