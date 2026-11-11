Лазерная техника и медицинский аппарат: что представила Беларусь на выставке в Шанхае

Сегодня Китай является одновременно фабрикой и рынком мира. По объему импорта товаров Китай 17 лет подряд занимает второе место в мире, что делает Поднебесную важным экспортным направлением для почти 80 стран.

Только в первые три квартала 2026 года рост импорта Китая составил 22,3 %, что выше, чем рост экспорта. Поднебесная готова импортировать больше высококачественных товаров и услуг. И здесь на помощь приходит Китайское международное импортное ЭКСПО, обеспечивающее широкий доступ к растущему китайскому рынку.

История, когда выставочные образцы превращались в товары массового потребления, богата. Белорусский пример - мороженое. Его китайские партнеры продегустировали на выставке в 2025 году, а уже в 2026-м в Шанхае открыта первая точка продаж. Сейчас идут разговоры о создании сети павильонов.

Шанхайское ЭКСПО - это и о масштабе и возможностях прочувствовать тренды в самых разных отраслях. В 2026-м общая экспозиционная площадь превысила 440 тыс. кв. м (это около 60 футбольных полей). Китайские партнеры отмечают участие Беларуси в международной выставке импорта как значимое событие и пример стратегического всепогодного сотрудничества между странами.

Импортное ЭКСПО в 2026 году объединило порядка 160 стран и регионов.

Каждая приглашенная страна-участник пытается удивлять гостей использовать предложенное пространство по максимуму. Сегодня вместо привычных мягких и светлых оттенков белорусская экспозиция разработана с технологичным акцентом, пиксельными орнаментами и световой композицией, которые намекают на лейтмотив года - инновации и промышленная кооперация.

СЗАО "БЕЛДЖИ", например, показало макет производства народного автомобиля. ОАО "Интеграл" рассказал все о современных схемах и возможностях их использования. А вот БелАЗ познакомил с инновационной техникой, правда, в уменьшенном масштабе. В частности, с 220-тонным самосвалом, работающим на сжиженном природном газе.

"Представляем четыре флагманских разработки - лазерная техника различного назначения, оптические элементы для своих же лазеров, прибор криминалистического назначения (он может по фотографии определить размеры и расстояние между объектами, которые расположены на снимке) и медицинский аппарат "АЛОЭ", - рассказал заведующий отделом института физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси Денис Шабров.

Беларусь ищет не просто возможность продать, а находит новые точки соприкосновения и идеи для кооперации. Как итог, активная взаимная торговля, расширение инвестиционного взаимодействия, сотрудничество предприятий и регионов позволяют вывести всепогодное партнерство на новый уровень.

Сергей Лукашевич, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:

"Поставки сельскохозяйственной продукции - это хорошо. Но давайте посмотрим на индустриализацию и сотрудничество в промышленности. Беларусь и Китай в плане кооперационных проектов хорошо сотрудничают. Есть масса проектов по линии Министерства промышленности, где сопряжение национальных экономик реализуется на месте. На выставке представлены ведущие белорусские предприятия - МАЗ, БелАЗ, БЕЛДЖИ, являющиеся продуктом совместного устремления развития торгово-экономических отношений и индустриализации".

Сергей Лукашевич

Идея, заложенная в выставке, - рассказать в Китае о Беларуси не только как о поставщике продуктов сельского хозяйства, но и показать возможности кооперации в промышленном секторе. Показать в Китае возможности кооперации в промышленном секторе - сотрудничать в том числе с другими рынками. "Правительство Беларуси и аппараты, ответственные за экономический блок, поручили новые точки соприкосновения. 2026-2027 годы не просто так были обозначены Годами промышленной кооперации с Китаем. Это возможность сопряжения и нахождения новых форм взаимодействия с КНР. По нашей скромной оценке, результаты есть, но есть и куда двигаться", - добавил Сергей Лукашевич.

В Шанхае завершилась Китайская международная выставка импортных товаров. Что представила на ней Беларусь. Почему белорусскому государству необходимо участвовать в подобных выставках. Смотрите об этом подробнее в новом выпуске проекта "В эфире Китай".

Главное фото: pexels.com